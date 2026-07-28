Revelan propiedades millonarias de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga en Estados Unidos

Miami, Florida. Una investigación publicada por el diario EL PAÍS reveló nuevos detalles sobre la presunta fortuna inmobiliaria que habrían construido en Estados Unidos la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga, quienes permanecen prófugos de la justicia mexicana y enfrentan un proceso de extradición.

De acuerdo con la publicación, la pareja habría mantenido oculta durante tres años la compra de un departamento de lujo en el exclusivo condominio Jade Signature, ubicado en Sunny Isles Beach, Florida, además de existir indicios de que recientemente habrían habitado otra residencia en el condado de Miami.

La investigación señala que en junio de 2018 adquirieron un departamento con un valor de 5.036.000 dólares, equivalente a cerca de 97 millones de pesos al tipo de cambio de ese momento. El inmueble, ubicado en el piso 37 del edificio, cuenta con 316 metros cuadrados, cuatro recámaras, cinco baños y nueve balcones con vista al mar. Sin embargo, el diario indica que la propiedad fue perdida en octubre de 2021 tras un litigio hipotecario derivado de un adeudo de 3.8 millones de dólares.

Según los documentos consultados por EL PAÍS, la compra se realizó mediante la empresa Jade Sima LLC, constituida por Víctor Álvarez Puga en Florida en 2017. Entre los administradores de la compañía figuraron Nora Peraza, colaboradora de Gómez Mont en una fundación altruista, y posteriormente Jonathan Choghi, señalado por el medio como un presunto testaferro del abogado y vinculado con diversos negocios inmobiliarios en México y Estados Unidos.

El reportaje también indica que la dirección de ese departamento fue utilizada como domicilio fiscal de otras empresas relacionadas con la pareja, entre ellas IGMA International Corp., presidida por Inés Gómez Mont, que mantuvo ese registro hasta agosto de 2024.

Además, EL PAÍS retomó una investigación previa en la que documentó la compra de una residencia de 1.170 metros cuadrados en el exclusivo vecindario Town & Ranch Estates, en el condado de Miami. La propiedad habría sido adquirida en julio de 2021 por 6.3 millones de dólares a través de la empresa Casa Mia Pinecrest Corp., donde aparecían como directivos Gómez Mont y Jonathan Choghi.

Aunque esa residencia fue transferida en 2022 a otra empresa encabezada por Andrea Morán Borges, cuñada de Álvarez Puga, el diario asegura haber localizado registros mercantiles que muestran que Inés Gómez Mont continuó utilizando esa dirección como domicilio personal y corporativo hasta este año, mientras México mantiene vigente la solicitud de extradición.

La publicación recuerda que la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a la pareja por los presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, relacionados con un supuesto desvío de recursos públicos. Asimismo, investigaciones de la Secretaría de Hacienda apuntan a que Víctor Álvarez Puga habría operado una red de empresas factureras para facilitar la evasión fiscal.

La investigación se dio a conocer pocos días después de la detención en Cancún, Quintana Roo, de Alejandro Álvarez Puga, hermano del abogado, quien también está relacionado con las indagatorias por presuntos actos de corrupción. EL PAÍS señala que, aunque desde 2022 existían indicios de que la pareja se encontraba en Miami, la solicitud formal de extradición de México a Estados Unidos fue presentada hasta diciembre del año pasado.