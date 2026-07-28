Trump amenaza con nuevos aranceles del 25% a empresas que trasladen producción a México

Milford, Michigan, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que mantendrá una política de aranceles del 25% para los automóviles fabricados fuera del país, con el objetivo de desalentar que las empresas trasladen sus plantas de producción a México y otras naciones.

Durante un discurso en Michigan, Trump aseguró que la medida busca proteger el empleo y fortalecer la industria automotriz estadounidense, al considerar que durante años numerosas compañías trasladaron sus operaciones al extranjero en busca de menores costos de producción.

El mandatario afirmó que los fabricantes que decidan producir vehículos fuera de Estados Unidos enfrentarán mayores costos para ingresar sus productos al mercado estadounidense, como parte de su estrategia para incentivar que las inversiones permanezcan en territorio nacional.

Trump sostuvo que la imposición de estos gravámenes representa una de las principales acciones de su política económica y aseguró que administraciones anteriores no implementaron medidas similares para frenar la salida de empleos del sector manufacturero.

Las declaraciones se producen en un contexto de incertidumbre para la industria automotriz y de cara a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que un incremento en los aranceles podría afectar las cadenas de suministro y las inversiones vinculadas al sector.

Hasta el momento, el gobierno de México no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones del presidente estadounidense.