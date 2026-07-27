Tiroteo en festival de Seattle deja dos mue.rtos y cinco heridos; hay un detenido

Seattle, Washington.- Un tiroteo registrado durante el festival gastronómico Bite of Seattle dejó un saldo de dos personas muertas y cinco heridas, entre ellas un niño de 2 años y una mujer de 56 años reportada en estado grave. Horas después de los hechos, las autoridades confirmaron la detención de un sospechoso.

El ataque ocurrió en el Seattle Center, uno de los principales complejos turísticos y culturales de la ciudad, mientras cientos de personas disfrutaban del evento. De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Seattle, las dos víctimas fallecieron en el lugar pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, mientras que los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales.

Entre los heridos se encuentra un menor de 2 años, así como una mujer de 56 años que permanece en estado grave, según informó el Harborview Medical Center. Las lesiones provocadas por los disparos afectaron principalmente brazos, piernas y abdomen de las víctimas.

Testigos relataron que el pánico se apoderó del festival tras escuchar varias detonaciones cerca de las 18:00 horas. Decenas de asistentes corrieron para resguardarse, mientras otras personas quedaron tendidas en el suelo a la espera de recibir atención médica.

Tras el ataque, la Policía de Seattle pidió a la población evitar acercarse al área mientras se desarrollaban las investigaciones y el operativo de seguridad.

Más tarde, la oficina de la alcaldesa Katie Wilson confirmó que un sospechoso fue detenido por agentes que respondieron de inmediato a la emergencia. La funcionaria agradeció la rápida actuación de los oficiales y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

“La violencia armada cambia a las familias para siempre. En los próximos días determinaremos lo ocurrido y seremos transparentes con la ciudadanía”, señaló Wilson, quien calificó el ataque como un “acto de violencia atroz”.

El Bite of Seattle es uno de los eventos públicos más importantes de la ciudad y este año reunió a miles de visitantes con más de 300 puestos de comida y artículos promocionales. El festival se celebra en el Seattle Center, complejo donde también se ubica la emblemática Space Needle, uno de los principales atractivos turísticos de Seattle.