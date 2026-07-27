Ciudad Juárez, Chihuahua, México.- La Subsecretaría de Gobernación del Gobierno del Estado clausuró siete establecimientos en Ciudad Juárez por diversas irregularidades relacionadas con la comercialización y operación de negocios que expenden bebidas alcohólicas, como parte de un operativo de inspección realizado del 20 al 26 de julio.

Durante ese periodo, personal de la dependencia efectuó 234 inspecciones en establecimientos de distintos municipios de Chihuahua con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de venta y distribución de bebidas alcohólicas.

Como resultado de las revisiones, se aplicaron 18 clausuras en la entidad: siete en Chihuahua, una en Cuauhtémoc, una en Meoqui, una en Rosales, una en Delicias y siete en Ciudad Juárez, tras detectarse diversas irregularidades.

Establecimientos clausurados en Ciudad Juárez

Licorería en tienda de autoservicio Oxxo Gueros , por operar sin permiso.

, por operar sin permiso. Tiendas de abarrotes Six El Primo , Six Lozano y Súper Monárrez , por violación de giro.

, y , por violación de giro. Salones de eventos ARBAA Terraza y Alberca, Terraza sin Denominación y Terraza J’Did, por operar sin el permiso correspondiente.

La Subsecretaría de Gobernación informó que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y mantener el orden en los establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas.

Finalmente, el Gobierno del Estado exhortó a las y los propietarios de negocios dedicados a la distribución y venta de bebidas alcohólicas a cumplir con la normatividad aplicable para evitar sanciones administrativas y la clausura de sus establecimientos.