Saldo blanco tras microtormenta en Juárez; Protección Civil atendió 47 emergencias

Ciudad Juárez, Chihuahua.- La Dirección General de Protección Civil informó que durante el periodo comprendido entre el 24 y 25 de julio de 2026 se brindaron 47 servicios de emergencia en distintos puntos de la ciudad, de los cuales 33 fueron atendidos por el Departamento de Bomberos y 14 por el Departamento de Rescate Municipal.

Entre las incidencias más relevantes destacaron varios servicios relacionados con la microtormenta que afectó a Ciudad Juárez durante la noche del viernes. Uno de los casos fue el incendio de una palmera en la colonia San Antonio, provocado por un arco eléctrico. Asimismo, otra palmera se incendió sobre la calle Francisco Villa, en la Zona Centro, luego de ser impactada por un rayo.

Las fuertes ráfagas de viento también provocaron la caída de estructuras metálicas y lonas pertenecientes a varias carpas instaladas en la Plaza de la Mexicanidad. La dependencia destacó que el evento programado en ese sitio fue cancelado minutos antes del inicio de los vientos como medida preventiva, lo que evitó que se registraran personas lesionadas.

De acuerdo con Protección Civil, pese a que la microtormenta se presentó entre las 20:00 horas del viernes y las 00:00 horas del sábado, el fenómeno dejó saldo blanco, sin víctimas ni incidentes de mayor gravedad relacionados con las condiciones meteorológicas.

En otro hecho, los cuerpos de emergencia atendieron un incendio provocado por una fuga de gas en un cilindro de 10 kilogramos, localizado en el patio de una vivienda. Como resultado, un hombre sufrió quemaduras de primer y segundo grado en las extremidades superiores y posteriormente fue trasladado por sus familiares a recibir atención médica en El Paso, Texas.

Finalmente, la Dirección General de Protección Civil reiteró el llamado a la población para mantenerse atenta a los avisos oficiales y reforzar las medidas de prevención durante la temporada de lluvias, debido al riesgo de fuertes vientos, descargas eléctricas y otros fenómenos meteorológicos.