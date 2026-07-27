Conductor mat. a joven en choque y huyó

Ciudad Juárez, Chih.- Un joven padre de familia perdió la vida tras registrarse un aparatoso accidente vial en el cruce de la avenida De la Raza y la avenida Plutarco Elías Calles, en el distrito Universidad. De acuerdo con datos de la Coordinación General de Seguridad Vial, el conductor de un vehículo Nissan Sentra circulaba de poniente a oriente sobre la avenida De la Raza cuando omitió la luz roja del semáforo e impactó en el costado izquierdo a un Volkswagen Virtus que transitaba de sur a norte. Tras el impacto, el Volkswagen Virtus fue proyectado más de 30 metros hasta el estacionamiento de una tienda de autoservicio (S-Mart Teresiano), donde colisionó contra una camioneta Buick Enclave estacionada, cuya tripulante de 60 años resultó ilesa. El responsable se dio a la fuga a pie dejando la unidad abandonada, la cual contaba con un reporte previo de robo.