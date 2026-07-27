Ciudad Juárez

Detienen en Juárez a prófugo buscado por homi.cid.io calificado desde 2022

Giorgio Badir B. E. fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente

Detienen en Juárez a prófugo buscado por homicidio calificado desde 2022
FOTO: CAPTURA

Ciudad Juárez, Chihuahua.— Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) detuvieron a Giorgio Badir B. E., de 24 años, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado y permanecía prófugo de la justicia desde el 1 de febrero de 2022.

La captura se realizó en el fraccionamiento Rincón del Valle, en el cruce de la avenida Tecnológico y Rincón del Valle, donde agentes municipales realizaban labores de prevención y vigilancia.

De acuerdo con el reporte oficial, los policías detectaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con las de una persona buscada por las autoridades judiciales. Al percatarse de la presencia de las unidades, el sospechoso mostró una actitud evasiva e intentó alejarse del lugar, por lo que fue abordado por los oficiales.

Tras realizar una inspección preventiva y verificar su identidad en el sistema, los agentes confirmaron que el sujeto tenía una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, permaneciendo prófugo desde hace más de cuatro años.

Luego de su detención, Giorgio Badir B. E. fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que dará continuidad al proceso penal y determinará su situación jurídica conforme a la ley.

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