Ciudad Juárez

Cae presunto homic.da buscado desde el 2022

Fue detectado por SSPM en la colonia Rincón del Valle

Ciudad Juárez, Chih.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) arrestaron a Giorgio Badir B. E., de 24 años, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado y era buscado por la justicia desde el 1 de febrero de 2022. La detención ocurrió en el cruce de la avenida Tecnológico y la calle Rincón del Valle, en el fraccionamiento Rincón del Valle, donde elementos municipales realizaban patrullajes de prevención y observaron al presunto prófugo con una actitud evasiva. Tras abordar al sujeto y cotejar sus datos generales en las bases de información, los oficiales confirmaron el mandato judicial dictado en su contra. El detenido fue trasladado ante la autoridad correspondiente para el seguimiento de su proceso legal y la determinación de su situación jurídica.

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