Ciudad Juárez, México. — Un hombre fue s.entenciado a 50 años de prisión tras ser hallado culpable del s.ecuestro de cuatro personas, en h.echos registrados durante el año 2025 en la colonia San Antonio.

El hoy c.ondenado fue identificado por las autoridades como Víctor Hugo L. C., a quien la Fiscalía General del Estado atribuyó la responsabilidad p.enal por mantener p.rivadas de la libertad a las cuatro víctimas antes de su rescate.

Tras la presentación de pruebas y el proceso judicial correspondiente, un juez dictó la s.entencia e.jemplar, ordenando que el i.mputado cumpla su p.ena internado en el Centro de Readaptación Social.