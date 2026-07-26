Joven madre ase.sinada advirtió sobre su ho.micidio

Ciudad Juárez, México. — Nuevos detalles salieron a la luz en torno al a.sesinato de la joven madre registrado recientemente en la ciudad, luego de que se difundieran grabaciones donde la propia víctima advertía públicamente sobre el riesgo inminente que corría su vida y señalaba directamente a las presuntas a.gresoras.

En los materiales audiovisuales previos a su d.eceso, la mujer denunció haber sido objeto de a.coso e i.ntimidación constante, señalando de manera específica a dos mujeres con quienes laboraba previamente como bailarinas en un centro nocturno conocido como El Joker. Según los antecedentes expuestos, la víctima había sido blanco de una severa g.olpiza previa que quedó registrada en video, acompañada de a.menazas directas de que el c.onflicto escalaría.

“Ya han atentado contra mí, son dos mujeres y no se van a quedar en paz, me van a matar”, expresaba la víctima en los videos difundidos en redes sociales, donde también cuestionaba la persistencia de las agresiones y manifestaba temor por su integridad física a pesar de haber interpuesto d.enuncias formales previas ante la falta de una respuesta oportuna.

Ante estos elementos, corporaciones de s.eguridad y la Fiscalía General del Estado informaron que se cuenta con líneas de i.nvestigación sólidas para esclarecer el h.omicidio, localizar a las personas señaladas y fincar responsabilidades penales que garanticen que el a.cto no quede impune.