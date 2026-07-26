Potente rayo provocó incendio en 2 palmeras

Ciudad Juárez, México. — Un hecho inusual causó asombro e inquietud entre los residentes de la colonia San Antonio, luego de que un potente r.ayo impactara directamente contra dos palmeras durante las recientes lluvias, desencadenando un i.ncendio en lo alto de la vegetación.

El incidente tuvo lugar en la intersección de las calles Suiza y Guadalquivir. De acuerdo con los testimonios de los vecinos del sector, tras la d.escarga e.léctrica se generaron intensas ll.amas que amenazaban con propagarse hacia las viviendas aledañas o causar daños mayores en el cableado eléctrico.

Ante el temor de que el f.uego se extendiera, habitantes de la zona alertaron a los cuerpos de emergencia y salieron a la vía pública para registrar el hecho con sus teléfonos móviles. Elementos de bomberos acudieron al sitio para sofocar la l.umbre y controlar la s.ituación.

Afortunadamente, las autoridades lograron intervenir a tiempo sin que se reportaran personas l.esionadas ni afectaciones patrimoniales de consideración en las fincas cercanas.