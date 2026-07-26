Ciudad Juárez

Cae sujeto que presuntamente quemó car wash

Tripulaba pick-up por cámaras de seguridad

Ciudad Juárez, México. — Autoridades de s.eguridad lograron el a.rresto de Daniel Omar G. M., de 33 años de edad, señalado como el presunto responsable de un a.taque i.ncendiario perpetrado contra un establecimiento de lavado de autos en el sector oriente de la ciudad.

El siniestro se registró el pasado 16 de julio en el negocio denominado “Gran Trébol”, ubicado sobre el bulevar Juárez-Porvenir y la intersección del camino Escudero, en el fraccionamiento Paseos del Bosque. En dicho lugar, dos vehículos resultaron c.alcinados como consecuencia del a.taque intencional.

La d.etención se concretó gracias al rastreo realizado a través de las c.ámaras de videovigilancia del sistema Juárez Vigilante, las cuales permitieron identificar la trayectoria de la camioneta en la que huía el sospechoso, una p.ickup Ford F-150 de color gris.

Tras ser localizado e i.nterceptado por agentes policiales, el individuo fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para responder por los daños ocasionados y los d.elitos que resulten de las investigaciones.

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