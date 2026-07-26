Ciudad Juárez, México. — Un hombre perdió la vida por causas aparentes de salud de manera repentina en el complejo de Ciudad Judicial, escasos minutos después de haber sido puesto en libertad tras comparecer ante un juez de control.

La persona fallecida fue identificada como Salvador Avendaño de la Cruz, de 27 años de edad, quien previamente había sido d.etenido por la comisión de d.elitos contra la s.alud relacionados con la d.etención por d.rogas. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el sujeto sufrió un i.nfarto fulminante momentos después de concretar su salida del recinto judicial.

El hecho generó asombro e inquietud en el lugar debido a la inmediatez de su f.allecimiento tras ser l.iberado, planteando cuestionamientos sobre la efectividad de los p.rotocolos de revisión médica y evaluación de s.alud que se aplican a los d.etenidos antes de ser puestos en libertad.

Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) y elementos de s.eguridad acudieron a las instalaciones del complejo judicial para realizar el levantamiento del c.uerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar de manera precisa la causa del d.eceso.