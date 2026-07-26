Por deuda ma.tó hombre con cuchillo

Ciudad Juárez, México. — Agentes de la Policía Municipal lograron la captura de Daniel S. C., de 32 años de edad, señalado como el presunto responsable de un a.taque m.ortal con c.uchillo en la vía pública, derivado de un a.ltercado por un a.deudado económico.

El h.omicidio se registró sobre la avenida División del Norte, en la colonia Mariano Escobedo, donde el a.gresor sostuvo una fuerte d.iscusión con la víctima por un p.ago pendiente de 2,000 pesos. Ante la presencia de múltiples testigos, el sujeto a.tacó al individuo con un a.rma b.lanca, dejándolo gravemente h.erido sobre la carpeta asfáltica.

Tras cometer el a.taque, el presunto h.omicida intentó darse a la f.uga; sin embargo, elementos policiales desplegaron un operativo de r.astreo en el sector que permitió su inmediata d.etención minutos después de los hechos.

El c.uérpo de la víctima quedó tendido sin vida sobre la vía pública, por lo que la zona fue acordonada para el levantamiento de e.videncias. Además de este crimen, las autoridades informaron que Daniel S. C. cuenta con antecedentes y cargos pendientes por otros h.omicidios, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.