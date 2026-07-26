Niño juarense lucha contra el cáncer

Ciudad Juárez, México. — La comunidad de la región fronteriza se ha movilizado en una muestra de solidaridad en favor del pequeño Leonel Morales Rodríguez, de 4 años de edad, quien enfrenta un complejo e intensivo tratamiento de s.alud tras ser diagnosticado con c.áncer.

Diversos grupos sociales, activistas y medios de comunicación, entre ellos Canal 44, se han sumado activamente a las campañas de apoyo económico e iniciativas comunitarias dirigidas a recaudar los fondos necesarios para cubrir los costos de su atención médica, los cuales superan el millón de pesos. Asimismo, a esta causa humanitaria se ha integrado la iniciativa liderada por el “Padre Beto” con el objetivo de encauzar más recursos e invitar a la ciudadanía a unirse con donativos y oraciones.

A pesar de la complejidad que representa el tratamiento, familiares y miembros de la comunidad fronteriza expresaron su confianza y optimismo en que el esfuerzo coordinado de la sociedad permitirá brindar la atención requerida al menor para respaldar su recuperación y mejorar su calidad de vida.