Guadalupe y Calvo, México. — Un Mac.abro hallazgo movilizó a los cuerpos de s.eguridad luego de que se localizara un vehículo oficial a.bandonado con tres c.adáveres en su interior sobre un tramo carretero del municipio.

El mac.abro h.allazgo tuvo lugar a la altura del arco de bienvenida del municipio de Guadalupe y Calvo, sobre la carretera que conduce hacia la comunidad de El Ocote. En dicho sitio se encontraba a.bandonada una unidad de carga pesada perteneciente al programa Diconsa / Segalmex.

Al inspeccionar la c.aja del c.amión, las autoridades descubrieron los c.uerpos sin vida de tres personas. Elementos de diversas corporaciones p.oliciales y d.efensa acudieron al lugar para asegurar el perímetro e iniciar con las primeras indagatorias.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas ni la causa oficial de los d.ecesos. Peritos de la Fiscalía General del Estado asumieron el procesamiento de la escena para recabar e.videncias y trasladar los c.adáveres al servicio m.édico f.orense.