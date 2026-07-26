Ciudad Juárez, México. — Las autoridades del gobierno estadounidense anunciaron la reactivación formal de la e.xportación de g.anado mexicano hacia su territorio a partir del próximo 24 de agosto, tras la reanudación de los cruces comerciales en el puerto fronterizo de Douglas, Arizona, colindante con el estado de Sonora.

El reabastecimiento de e.xportaciones bovinas responde a las presiones económicas provocadas por el a.umento en los p.recios de la c.arne en el mercado estadounidense, aunado a la implementación de estrictos controles e.pidemiológicos acordados entre ambas naciones para vigilar la a.menaza y propagación del g.usano b.arrenador.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la resolución mediante sus canales oficiales de comunicación, destacando la medida como un avance significativo para el sector agropecuario del país y un testimonio del trabajo coordinado en el combate a la p.laga sanitaria.

El acuerdo binacional reactivará los flujos comerciales agropecuarios en las regiones fronterizas, ofreciendo certidumbre operativa a los productores locales y garantizando los esquemas de inspección acordados por las agencias sanitarias de ambos países.