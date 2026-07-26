Ciudad Juárez

Detienen sujeto a bordo de Jeep 1997 robada

Ciudad Juárez, México. — Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal efectuaron la d.etención de un hombre que circulaba a bordo de un vehículo con reporte de r.obo vigente en las inmediaciones de la colonia Fronteriza.

El d.etenido fue identificado como Pablo Israel T. F., de 35 años de edad, quien fue interceptado por agentes policiales mientras conducía una camioneta tipo Jeep, modelo 1997, la cual contaba con prealerta por des.pojo r.eciente.

La d.etención se concretó durante los patrullajes de vigilancia preventiva desplegados en dicho sector. Al verificar las placas y números de serie de la unidad en el sistema de datos, los oficiales confirmaron la preexistencia del reporte de r.obo, procediendo al a.seguramiento del automotor.

Tanto el presunto responsable como el vehículo recuperado fueron puel.stos a disposición de la autoridad correspondiente para dar seguimiento a las investigaciones pertinentes y definir su situación jurídica.

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