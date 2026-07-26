Ciudad Juárez

Estadounidense mu.rió en el parque Chamizal

Por posible sobredosis cayó "gringo" de su bicicleta

Ciudad Juárez, México. — Un hombre de aproximadamente 40 años de edad y de nacionalidad estadounidense f.alleció repentinamente mientras transitaba a bordo de una bicicleta en las inmediaciones del Parque El Chamizal.

El h.echo ocurrió en el cruce de las avenidas Abraham Lincoln y Carlos Pellicer, cuando la víctima se d.esvaneció de manera repentina, quedando sin vida a un costado de la vialidad junto a su vehículo de pedal.

Elementos p.oliciales y agentes de s.eguridad acudieron al lugar para acordonar el área, mientras las autoridades investigan las causas del d.eceso. De acuerdo con las primeras indagatorias, el caso presenta características correspondientes a una posible s.obredosis por consumo de d.rogas.

Las autoridades correspondientes trabajan en determinar si el individuo se encontraba en situación de calle en la ciudad o si había cruzado la frontera recientemente, mientras que personal f.orense procedió al levantamiento del c.uérpo para realizar la autopsia de ley.

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