Conductor ma.tó a joven en choqué y huyó

Ciudad Juárez, México. — Un tr.ágico a.ccidente vial registrado durante las primeras horas del domingo dejó como saldo la p.érdida de vida de un joven, luego de ser e.mbestido por un automovilista que se dio a la f.uga tras el i.mpacto.

El p.ercance ocurrió en la intersección de la avenida De la Raza y la avenida Plutarco Elías Calles. De acuerdo con los primeros peritajes, el conductor de un vehículo Nissan Sentra omitió la luz roja del semáforo, colisionando de manera e.xtrema contra el automóvil de la víctima, proyectándolo varios metros hasta i.mpactar secundariamente contra una camioneta.

Tras el fuerte c.hoque, el presunto responsable a.bandonó su automóvil en la escena y h.uyó a pie. Versiones preliminares señalan que el conductor implicado conducía bajo los efectos del a.lcohol al momento de i.norar la señalización vial.

Elementos de Vialidad y de la Fiscalía General del Estado acudieron para acordonar el perímetro y realizar el peritaje correspondiente. Las autoridades revisan los sistemas de videovigilancia e inspeccionan las cámaras de la zona para lograr la identificación y d.etención del responsable.