Meoqui, México. — Un tr.ágico a.ccidente vial cobró la vida de un joven conductor durante la noche, luego de que el vehículo en el que se trasladaba se i.mpactara de manera violenta contra la estructura de un puente sobre la carretera.

El fatal p.ercance tuvo lugar a la altura del kilómetro 153 de la Carretera Federal 45, dentro del municipio de Meoqui. De acuerdo con los primeros informes de las autoridades en el sitio, el automóvil sufrió d.años de consideración e i.mpacto severo en la parte frontal tras p.erder el control de la unidad.

La víctima fue identificada oficialmente por los cuerpos de rescate y seguridad como Brian Alan O. M., de 25 años de edad, quien f.alleció en el lugar debido a la gravedad de las l.esiones sufridas en la c.olisión.

Elementos del cuerpo de bomberos, paramédicos de la Cruz Roja y corporaciones p.oliciales acudieron al tramo carretero para acordonar la zona, realizar labores de rescate y llevar a cabo los peritajes correspondientes a fin de determinar las causas del i.ncidente.