Falló “La resortera” en Western Playland

El Paso, Estados Unidos. — Un fuerte a.susto se registr.ó en el parque de atracciones Western Playland luego de que el juego mecánico conocido como “La Resortera” presentara una f.alla en pleno funcionamiento.

El i.ncidente ocurrió cuando la atracción sufrió un d.esperfecto en su mecanismo mientras operaba, lo que provocó p.ánico entre los asistentes del parque que presenciaban el hecho y quienes se encontraban en las inmediaciones de la atracción.

Pese a lo inusual del hecho debido a las estrictas inspecciones de s.eguridad que suelen aplicarse en este tipo de instalaciones, la f.alla generó alarma e inquietud entre la comunidad fronteriza.

El p.ercance fue registrado en video por personas presentes en el lugar y rápidamente circuló a través de redes sociales. Las autoridades y el personal técnico del parque iniciaron una revisión del equipo para esclarecer la causa de la f.alla e inspeccionar las condiciones generales de s.eguridad de la atracción.