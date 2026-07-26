Ciudad Juárez

Frente a su hija ma.taron mujer a balazos en Oxxo

Presenció niña de 11 años agresión

Ciudad Juárez, México. — Una mujer identificada como Zaira Viridiana Beltrán, de 31 años de edad, fue a.sesinada a b.alazos en presencia de su hija menor de 11 años de edad, al salir de una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Vicente Guerrero, en la colonia Segunda Burócrata.

El a.taque ocurrió cuando la víctima fue interceptada por un s.ujeto que la aguardaba en las inmediaciones del establecimiento. El a.gresor d.isparó a quemaropa contra la mujer, causándole la m.uerte de manera instantánea ante la mirada de la menor, para posteriormente d.arse a la f.uga.

Días previos a los h.echos, la víctima había difundido videos en redes sociales donde alertaba sobre a.menazas y manifestaba temor por su integridad física, sin que las autoridades brindaran la a.tención requerida.

Elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para acordonar el área, resguardar a la menor e iniciar con las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del r.esponsable.

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