Ciudad Juárez, México. — Inspectores de la Dirección General de Gobernación procedieron a la c.lausura de una tienda de conveniencia Oxxo ubicada sobre la avenida Vicente Guerrero, luego de que en el exterior del establecimiento se registrara un h.omicidio el pasado fin de semana.

Personal de la dependencia estatal colocó los sellos correspondientes en los accesos del comercio, una medida administrativa que ha generado controversia debido a que los h.echos v.iolentos ocurrieron en la vía pública y fuera del local comercial. La medida implica el pago de s.anciones económicas para la reapertura del establecimiento.

Críticos y ciudadanos han cuestionado el actuar de la autoridad inspectora, señalando un contraste respecto a la falta de regulación en otros establecimientos nocturnos o bares donde se suscitan a.ctos i.legales sin recibir penalizaciones similares.

Mientras tanto, las autoridades de s.eguridad y la Fiscalía General del Estado continúan con el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para el esclarecimiento de los h.echos p.enales y la localización de los r.esponsables.