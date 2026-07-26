Ciudad Juárez

Recolector de basura con disfraz de pollo

Alegría de obrero en recorridos por colonias de Juárez

Ciudad Juárez, México. — Un trabajador del servicio de aseo público municipal se ha vuelto v.iral en redes sociales tras realizar sus labores diarias de recolección de basura portando un disfraz de pollo, contagiando de entusiasmo y alegría a los vecinos de diversas colonias de la localidad.

Las imágenes difundidas muestran al obrero realizando sus tareas habituales a bordo del camión recolector mientras viste el peculiar atuendo, sacando sonrisas tanto a adultos como a niños que presencian su paso por las calles de la ciudad.

El gesto ha sido ampliamente elogiado por la ciudadanía y usuarios en internet, quienes destacan la a.ctitud positiva y el dinamismo del trabajador para hacer más amena una jornada laboral ardua.

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