Cae un sujeto con arsenal en colonia Santa Rita

Ciudad Juárez, México. — Un grupo de s.ujetos perpetró un violento r.obo a un establecimiento comercial ubicado en la colonia Simona Barba, cerca del bulevar Talamás Camandari, logrando sustraer un botín estimado en 300 mil pesos en teléfonos celulares.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de s.eguridad, los s.ospechosos irrumpieron en el local tras d.estrozar las puertas de cristal a m.artillazos, ingresando rápidamente para s.aquear las vitrinas de exhibición.

Tras apoderarse de decenas de dispositivos móviles de gama alta, los involucrados d.ieron a la f.uga del lugar antes de la llegada de las corporaciones p.oliciales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron a la escena para levantar los indicios correspondientes e iniciar las i.nvestigaciones que permitan identificar y d.etener a los r.esponsables de este delito.