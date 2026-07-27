Tipo violento daño casa y vehículo de vecina

Ciudad Juárez, Chih.- gentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) arrestaron a un hombre identificado como Raimundo B. V., de 44 años, acusado de causar daños intencionales a la vivienda y al automóvil de su vecina en la colonia Las Haciendas. La intervención policial se generó tras una llamada al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre una riña en el cruce de las calles Hacienda Valsequilla y Hacienda Central. Al arribar al lugar, los oficiales observaron al sujeto forcejeando con la víctima, quien denunció que tras una discusión por rencillas del pasado, el hombre ocasionó destrozos en las ventanas de su domicilio y provocó daños a su vehículo Nissan March de color café. El agresor fue consignado ante las autoridades correspondientes por su presunta responsabilidad en el delito de daños a propiedad ajena.