Hombre ejecut.do frente a casa de Eréndira

Ciudad Juárez, Chih.- Un hombre fue asesinado a balazos en el cruce de la calle Capulín y la avenida Manuel J. Clouthier, en la colonia Infonavit Ampliación Aeropuerto (frente a la colonia Casa de Eréndira). Vecinos de la zona alertaron a las autoridades al número de emergencias tras escuchar al menos cuatro detonaciones de arma de fuego. Al llegar al sitio, elementos de diversas corporaciones policiales hallaron a la víctima con heridas provocadas por proyectiles y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El área fue acordonada por agentes de seguridad para resguardar la escena, mientras que personal pericial y de investigación de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de evidencias, y el Servicio Médico Forense (SEMEFO) procedió al traslado del cuerpo.