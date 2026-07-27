Rescatan a perrito atrapado en una alcantarilla en Ciudad Juárez

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. — Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial rescataron a un perrito que quedó atrapado en una alcantarilla ubicada sobre la avenida Francisco Villa, luego de que una ciudadana solicitara el apoyo de los agentes que patrullaban por la zona.

De acuerdo con la información oficial, una vecina del sector observó al animal dentro de la infraestructura pluvial y de inmediato alertó a los oficiales de la unidad 1078, quienes atendieron el reporte sin demora.

Los agentes realizaron diversas maniobras de rescate hasta lograr poner a salvo al canino. Una vez fuera de la alcantarilla, verificaron que no presentara lesiones de consideración y le proporcionaron agua para hidratarlo.

La acción fue reconocida por vecinos y transeúntes, quienes presenciaron el rescate y destacaron la rápida intervención de los elementos de Seguridad Vial, así como su compromiso con la protección y el bienestar animal.

Este tipo de acciones refuerzan la importancia de la colaboración entre la ciudadanía y las autoridades para atender situaciones de emergencia que involucren tanto a personas como a animales.