Ciudad Juárez

Mue.re menor dentro de un automóvil en el área del kilómetro 29 de Ciudad Juárez

Familiares del menor lo trasladaron de inmediato a la Estación Dual número 8 del Departamento de Bomberos

Mue.re menor dentro de un automóvil en el área del kilómetro 29 de Ciudad Juárez
FOTO: CORTESÍA

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un menor de edad perdió la vida luego de ser localizado al interior de un automóvil en el área del kilómetro 29, al surponiente de Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, familiares del menor lo trasladaron de inmediato a la Estación Dual número 8 del Departamento de Bomberos, en busca de recibir atención de emergencia.

Al arribar al lugar, personal de emergencia revisó al menor; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado sin vida en el sitio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del fallecimiento ni las circunstancias en las que ocurrió el hecho, por lo que se espera que las investigaciones correspondientes permitan esclarecer lo sucedido.

Elementos de las corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las diligencias correspondientes y dar inicio a las investigaciones.

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