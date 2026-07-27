Culpable de homic.dio del 2021

Ciudad Juárez, Chih.- La Fiscalía de Distrito Zona Norte obtuvo un fallo condenatorio en contra de Cristian Jesús L. C., tras demostrar su responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado por hechos ocurridos el 21 de marzo de 2021 en la colonia Vistas de Zaragoza. Durante un juicio oral, el Ministerio Público acreditó con pruebas contundentes que el acusado, en compañía de otros sujetos, privó de la vida a balazos a una persona identificada como Fernando D. Tras la investigación, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) le cumplimentaron una orden de aprehensión para someterlo a proceso judicial, programándose la audiencia de individualización de sanciones para determinar los años de prisión que deberá cumplir.