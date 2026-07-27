Ciudad Juárez

Acusan a 2 sujetos de crim.n en La Fronteriza

Agresión armada en Marcelo Caraveo y Peral el 30 de Junio

Ciudad Juárez, Chih.- El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, perteneciente a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló cargos por el delito de homicidio en contra de dos sujetos identificados como Jonathan Alejandro G. C. y Julio César R. H. A los imputados se les atribuye la responsabilidad en la muerte de Enrique C. G., quien falleció a causa de heridas producidas por proyectiles de arma de fuego tras una agresión ocurrida el pasado 30 de junio. Los hechos se registraron en el cruce de las calles Marcelo Carabeo y Peral, en la colonia Fronteriza, donde la víctima fue atacada mientras se encontraba en el lugar. Ambos detenidos permanecen a disposición de la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica en las próximas audiencias.

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