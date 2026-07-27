Juárez enfrentará intenso calor de hasta 42 grados con ligera posibilidad de lluvia

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- La semana comenzó con un importante aumento en las temperaturas para la región fronteriza, donde este lunes se espera una temperatura máxima de 42 grados Celsius, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Durante las primeras horas del día, el ambiente se mantuvo agradable con una temperatura cercana a los 27 grados, lo que permitió condiciones favorables para realizar actividades al aire libre. Sin embargo, conforme avance la jornada, el calor se intensificará hasta alcanzar su punto más alto durante la tarde.

Para la noche se prevé un descenso gradual de la temperatura, con una mínima de 26 grados Celsius, mientras que los vientos permanecerán ligeros, con velocidades de entre 10 y 15 kilómetros por hora, bajo un cielo mayormente despejado.

Ante las altas temperaturas, las autoridades exhortaron a la población a tomar medidas preventivas para evitar golpes de calor y deshidratación. Entre las principales recomendaciones destacan mantenerse bien hidratado, utilizar protector solar, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.

Además, el pronóstico contempla una probabilidad del 20% de lluvias durante la noche o en las primeras horas de la madrugada, con la posibilidad de chubascos aislados en distintos puntos de la ciudad, por lo que se recomienda considerar estas condiciones al momento de realizar traslados.