Ejec.utan a hombre a ba.la.zos en Infonavit Ampliación Aeropuerto

Ciudad Juárez, Chihuahua.— Un hombre perdió la vida luego de ser víctima de un ataque armado registrado en las inmediaciones de la colonia Infonavit Ampliación Aeropuerto, hecho que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El homicidio ocurrió en el cruce de la calle Capulín y la avenida Manuel J. Clouthier, frente al sector conocido como Casa de Eréndira. De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del lugar llamaron al número de emergencias tras escuchar al menos cuatro detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al sitio, elementos de las corporaciones policiacas y paramédicos localizaron a la víctima con múltiples heridas por proyectil de arma de fuego. Pese a los intentos por brindarle atención médica, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por agentes de seguridad y efectivos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron la escena para evitar la alteración de posibles indicios.

Más tarde, personal de investigación y de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (SEMEFO) realizó el levantamiento de evidencias y el traslado del cuerpo a sus instalaciones, donde se practicará la necropsia de ley y se trabajará en la identificación de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni el posible móvil del crimen, por lo que las investigaciones continúan.