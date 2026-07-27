Mue.re hombre tras ser arrastrado por el tren en Samalayuca

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. — Un hombre perdió la vida el pasado domingo luego de ser arrastrado por el tren en el poblado de Samalayuca, al sur del municipio de Ciudad Juárez.

El hecho se registró cerca del cruce de las calles Ignacio Allende y Carretera Panamericana, donde testigos reportaron la presencia de una persona lesionada sobre las vías férreas.

Al lugar acudieron elementos de las distintas corporaciones de emergencia y seguridad, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones sufridas.

La zona fue acordonada para permitir las labores de investigación por parte de las autoridades correspondientes, mientras personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado y la práctica de la necropsia de ley.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada y las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.