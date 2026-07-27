Declaran culpable a hombre por homi.ci.dio cometido en Ciudad Juárez; sentencia será este lunes

Ciudad Juárez, Chihuahua.– La Fiscalía de Distrito Zona Norte obtuvo un fallo condenatorio en contra de Cristian Jesús L. C., tras acreditar su responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de Fernando D. en hechos registrados durante el año 2021.

De acuerdo con la investigación, el crimen ocurrió en la colonia Vistas de Zaragoza, donde la víctima fue atacada a balazos por Cristian Jesús L. C., quien presuntamente actuó en compañía de otros sujetos.

Las autoridades informaron que el homicidio fue reportado el 21 de marzo de 2021, lo que dio inicio a las investigaciones por parte de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Como resultado de las indagatorias, los agentes lograron cumplimentar una orden de aprehensión en contra del imputado.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó diversas pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad penal del acusado, por lo que el Tribunal de Enjuiciamiento emitió un dictamen de culpabilidad.

Luego de ser declarado culpable, se programó la audiencia de lectura de sentencia para este lunes 27 de julio al mediodía, cuando se dará a conocer la cantidad de años que Cristian Jesús L. C. deberá cumplir en prisión por este homicidio.