Vinculan a proceso a dos hombres por hom.ici.dio cometido en la colonia Fronteriza

Ciudad Juárez, Chihuahua.- La Fiscalía de Distrito Zona Norte informó que un juez inició un proceso penal en contra de dos hombres señalados por su presunta participación en un homicidio calificado cometido a finales de junio en el sector norte de la ciudad.

Los imputados fueron identificados como Jonathan Alejandro G. C. y Julio César R. H., quienes son investigados por su presunta responsabilidad en el asesinato de Enrique C. G., ocurrido el pasado 30 de junio.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Vida, los hechos se registraron en el cruce de las calles Marcelo Carabeo y Peral, en la colonia Fronteriza.

La indagatoria establece que la víctima fue atacada con disparos de arma de fuego, lesiones que le provocaron la muerte en el lugar.

Luego de la detención de ambos imputados, la autoridad judicial resolvió vincularlos a proceso por el delito de homicidio calificado, por lo que continuarán enfrentando el procedimiento legal para determinar su situación jurídica.