Salud Municipal llama a prevenir ahogamientos durante el periodo vacacional

Ciudad Juárez, Chihuahua.- En el marco del Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, la Dirección de Salud Municipal hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de seguridad durante las actividades acuáticas, con el objetivo de prevenir accidentes por sumersión y proteger la vida de niñas, niños y adultos.

Esta conmemoración, promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), busca generar conciencia sobre los ahogamientos, considerados una de las principales causas de muerte accidental a nivel mundial, además de impulsar acciones preventivas que ayuden a reducir estos riesgos.

Entre las principales recomendaciones emitidas por la dependencia se encuentran mantener una supervisión constante de las y los menores de edad, respetar las medidas de seguridad en albercas, ríos, presas y otros cuerpos de agua, evitar ingresar al agua bajo los efectos del alcohol o sustancias que alteren los sentidos, así como aprender técnicas básicas de natación y primeros auxilios.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, señaló que la prevención es la herramienta más efectiva para evitar tragedias durante el periodo vacacional, al destacar que la mayoría de los ahogamientos pueden prevenirse mediante una vigilancia permanente y el cumplimiento de las recomendaciones de seguridad.

Asimismo, indicó que la dependencia mantiene acciones de promoción de la salud y prevención de accidentes con el propósito de fomentar entornos más seguros para las familias juarenses.

Finalmente, la Dirección de Salud Municipal reiteró que la prevención salva vidas e invitó a la población a disfrutar de las actividades acuáticas de manera responsable, recordando que la vigilancia constante y el respeto a las medidas de seguridad pueden marcar la diferencia entre un momento de recreación y una emergencia.