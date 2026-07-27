Hombre estadounidense mue.re tras desvanecerse mientras viajaba en bicicleta cerca de El Chamizal

Ciudad Juárez, Chihuahua. — Un hombre de nacionalidad estadounidense, de aproximadamente 40 años de edad, perdió la vida luego de desvanecerse mientras circulaba a bordo de una bicicleta en las inmediaciones del Parque El Chamizal.

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Abraham Lincoln y la calle Carlos Pellicer, donde el hombre cayó repentinamente a un costado de la vialidad. Testigos dieron aviso a los números de emergencia, por lo que al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y cuerpos de rescate.

Tras revisar a la víctima, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la información preliminar, el fallecimiento presenta características relacionadas con una posible sobredosis de sustancias; sin embargo, serán las investigaciones y los resultados de la necropsia de ley los que determinen la causa oficial de la muerte.

Las autoridades también investigan si el hombre se encontraba en situación de movilidad o indigencia en Ciudad Juárez, o si recientemente había cruzado la frontera desde El Paso, Texas.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad para permitir las diligencias periciales, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios correspondientes.