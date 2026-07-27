¿Qué significa “nadaqueveriento”? La palabra que Karina Torres volvió viral en México

CIUDAD DE MÉXICO. — Con el estreno de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, una de las participantes que más expectativa ha generado es Karina Torres, influencer originaria de León, Guanajuato, quien se ha convertido en una de las favoritas del público gracias a su estilo irreverente y a las expresiones que ha popularizado en redes sociales.

Entre ellas destaca “nadaqueveriento”, una palabra que se volvió viral en plataformas como TikTok y que ha despertado la curiosidad de miles de usuarios sobre su verdadero significado y origen dentro del español hablado en México.

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¿Qué significa “nadaqueveriento”?

De acuerdo con la Academia Mexicana de la Lengua, “nadaqueveriento” es un neologismo de reciente creación, exclusivo del español de México, que deriva de la expresión “nada que ver”.

Su significado hace referencia a algo inoportuno, irrelevante, inadecuado o fuera de lugar, y suele utilizarse para describir situaciones, personas, objetos o comentarios que no encajan con el contexto.

La palabra comenzó a ganar notoriedad gracias a Karina Torres, quien la utiliza de manera frecuente junto con otras expresiones coloquiales que forman parte de su característico sentido del humor.

Una expresión que evolucionó del lenguaje cotidiano

La Academia explica que la locución “nada que ver”, integrada originalmente por tres palabras, evolucionó hasta convertirse en un adjetivo, fenómeno lingüístico que refleja cómo el lenguaje cambia a partir del uso cotidiano.

Un ejemplo común es la frase: “Esos zapatitos están nadaqueverientos”, utilizada para señalar que algo resulta inapropiado o no combina con la situación.

El regreso de la expresión al centro de la conversación coincide con la participación de Karina Torres en el reality, donde miles de espectadores esperan volver a escuchar una de las palabras que ya forma parte del vocabulario popular en México.