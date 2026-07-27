Falla en “La Resortera” provoca momentos de pánico en parque de diversiones de El Paso

EL PASO, Texas. — Un aparatoso accidente registrado en la atracción “La Resortera” del parque de diversiones Western Playland provocó momentos de tensión y alarma entre decenas de asistentes, luego de que el juego mecánico presentara una falla mecánica mientras se encontraba en funcionamiento.

De acuerdo con la información difundida, el desperfecto ocurrió de manera inesperada cuando la atracción estaba operando con personas a bordo, lo que generó pánico tanto entre los usuarios como entre los visitantes que presenciaban la escena.

Aunque este tipo de parques suele someter sus juegos a inspecciones periódicas de seguridad, el incidente tomó por sorpresa a las autoridades y al público de la región fronteriza. Videos e imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, convirtiendo el hecho en uno de los temas más comentados en El Paso.

El incidente también reavivó el debate sobre la importancia del mantenimiento preventivo y la supervisión técnica de los juegos mecánicos, ya que los asistentes expresaron preocupación por las condiciones en las que operan estas atracciones y los riesgos que podrían representar si se presenta alguna falla.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni se han dado a conocer las causas que originaron la falla. Se espera que las autoridades correspondientes y los responsables del parque realicen las investigaciones necesarias para determinar lo ocurrido y establecer las medidas que garanticen la seguridad de los visitantes.