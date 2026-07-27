Ciudad Juárez

Joven padre de familia mue.re tras brutal choque; conductor huye y abandonó un auto con reporte de robo

Tras el fuerte impacto, el Volkswagen Virtus fue proyectado más de 30 metros

Joven padre de familia mue.re tras brutal choque; conductor huye y abandonó un auto con reporte de robo
FOTO: CAPTURA

Ciudad Juárez, Chihuahua. Un joven padre de familia perdió la vida en un trágico accidente vial registrado en el cruce de la Avenida de la Raza y Avenida Plutarco Elías Calles, luego de que el presunto responsable ignorara un semáforo en rojo, provocara el choque y escapara del lugar.

De acuerdo con los reportes de la Coordinación General de Seguridad Vial, el percance ocurrió durante la tarde en el sector del Distrito Universidad. El presunto responsable circulaba de poniente a oriente a bordo de un Nissan Sentra sobre la Avenida de la Raza cuando, al llegar al cruce con Plutarco Elías Calles, omitió la luz roja del semáforo e impactó en el costado izquierdo a un Volkswagen Virtus que transitaba con luz verde de sur a norte.

Tras el fuerte impacto, el Volkswagen Virtus fue proyectado más de 30 metros, hasta terminar en el estacionamiento de S-Mart Teresiano, donde se estrelló contra una camioneta Buick Enclave que se encontraba estacionada. La conductora de ese vehículo, una mujer de 60 años, resultó ilesa.

El conductor del Volkswagen Virtus falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el choque.

Luego del accidente, el presunto responsable descendió del Nissan Sentra y huyó a pie, dejando abandonado el vehículo. Horas más tarde, trascendió que la unidad involucrada contaba con un reporte previo de robo.

Las autoridades mantienen las investigaciones y analizan las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para identificar al responsable y lograr su localización.

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