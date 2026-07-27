Ciudad Juárez

Realizaran examen antidoping a agentes de seguridad vial

A los que salían del turno nocturno

Ciudad Juárez, Chih.- Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial se concentraron en las instalaciones centrales de la corporación, ubicadas sobre el bulevar Teófilo Borunda y la avenida Óscar Flores Sánchez, para la presunta realización de exámenes toxicológicos sorpresivos (antidoping). De acuerdo con reportes preliminares, a los agentes salientes del turno nocturno o tercer turno se les indicó permanecer en el edificio administrativo a la espera del procedimiento de control de confianza. Dichas revisiones aleatorias buscan certificar la aptitud y confiabilidad del personal operativo en el desempeño de sus labores de vialidad y tránsito en la ciudad.

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