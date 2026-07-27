Atienden reporte ciudadano y retiran acumulación de basura en avenida Insurgentes

Ciudad Juárez, Chihuahua.- En respuesta a una petición ciudadana, la Dirección de Limpia llevó a cabo el retiro de una importante acumulación de basura localizada sobre la avenida Insurgentes, con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios, mejorar la imagen urbana y mantener en condiciones adecuadas la vía pública.

De acuerdo con la dependencia, en un principio se consideró que el reporte correspondía a una falla en el servicio de recolección de basura; sin embargo, tras una inspección en el lugar, el personal detectó que los residuos eran acumulados por una persona en situación de calle que habitualmente reúne desechos en ese punto.

Tras confirmar la situación, las cuadrillas realizaron las labores de limpieza y el retiro del material para evitar problemas de salud, impedir la dispersión de basura y recuperar las condiciones del espacio público.

La Dirección de Limpia reconoció la participación de la ciudadanía, al señalar que los reportes permiten atender de manera oportuna situaciones que afectan el entorno y la calidad de vida de los habitantes.

Asimismo, informó que mantiene identificados diversos puntos de Ciudad Juárez donde se presentan casos similares, por lo que las cuadrillas realizan acciones permanentes de supervisión y limpieza para evitar que los residuos permanezcan en la vía pública.

La dependencia destacó que, aunque este tipo de situaciones tiene un trasfondo social, su prioridad es retirar los desechos que representen un riesgo para la salud, obstruyan espacios públicos o deterioren la imagen urbana.

Finalmente, exhortó a la población a seguir utilizando los canales oficiales para reportar acumulaciones de basura, tiraderos clandestinos o cualquier situación que afecte la limpieza de la ciudad. Los reportes pueden realizarse al 656 737 0200 o a través de la página de Facebook de la Dirección de Limpia.