Ryan Reynolds sorprende en la Comic-Con al infiltrarse como Deadpool entre miles de fans

SAN DIEGO, California. — Ryan Reynolds volvió a demostrar su característico sentido del humor al aparecer de incógnito durante la San Diego Comic-Con 2026, donde recorrió la convención caracterizado como Deadpool sin ser reconocido por la mayoría de los asistentes.

El actor canadiense, de 49 años, utilizó un traje gris y negro inspirado en la versión X-Force del popular antihéroe, conocido también como un “Canadian tuxedo” de mezclilla. Sin escoltas, asistentes o medidas especiales de seguridad, caminó por el San Diego Convention Center el pasado 25 de julio, mezclándose entre miles de cosplayers y fanáticos de Marvel.

Durante varias horas, Reynolds convivió con los asistentes, se tomó fotografías, saludó a niños y posó junto a personas disfrazadas de Deadpool, quienes desconocían que bajo la máscara se encontraba el actor que ha dado vida al personaje durante más de una década.

La sorpresa continuó durante el panel de Marvel Studios en el Hall H, enfocado en la película Avengers: Doomsday, cuando Reynolds se levantó entre el público para tomar el micrófono e interactuar con Robert Downey Jr. y Paul Rudd.

En tono de broma, preguntó cuándo comenzarían las grabaciones de la nueva cinta y si todavía había espacio para “agregados de último minuto”. Downey Jr. respondió entre risas que la producción ya estaba terminada, mientras Reynolds cerró el momento con su característico humor antes de retirarse entre los aplausos de los asistentes.

Un día después, el 26 de julio, el actor publicó un video detrás de cámaras de su recorrido por la convención. En su mensaje agradeció el apoyo de los seguidores de Deadpool, destacando que fueron los propios fans quienes impulsaron el éxito del personaje desde sus inicios.

“Los fans sacaron a Deadpool adelante hace muchos años. Ayer, 10 años después de la primera película y exactamente dos años después de Deadpool & Wolverine, me sentí muy afortunado de estar en el piso de la SDCC con todos aquellos cuya devoción trae tanta alegría”, escribió Reynolds. En otra publicación agregó: “Sin handlers, sin seguridad, sin cuerdas. Qué regalo.”

La aparición coincidió con el décimo aniversario del estreno de la primera película de Deadpool y los dos años del lanzamiento de Deadpool & Wolverine. Aunque durante la convención Marvel Studios no confirmó oficialmente la participación del personaje en Avengers: Doomsday, la intervención del actor alimentó las especulaciones entre los seguidores sobre un posible regreso del irreverente antihéroe en futuras producciones del universo cinematográfico.