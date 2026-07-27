Ciudad Juárez, Chihuahua, México.- Sebastián, un niño de cuatro años de edad, fue identificado como el menor que perdió la vida la tarde del domingo tras quedar presuntamente encerrado de manera accidental en un automóvil en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, sus familiares dejaron de verlo durante varios minutos y comenzaron a buscarlo. Poco después, el menor fue localizado inconsciente en el interior de un vehículo, donde aparentemente había permanecido atrapado.

Al percatarse de la situación, sus familiares lo trasladaron de inmediato en un automóvil Toyota con placas del estado de Nuevo México hasta la Estación de Bomberos número 8, ubicada en el cruce de Barranco Azul y Eje Vial Juan Gabriel.

Elementos del Departamento de Rescate iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, tras la valoración correspondiente, se confirmó que Sebastián ya no presentaba signos vitales.

Autoridades investigan el caso

Hasta el momento, las autoridades no han informado las circunstancias precisas del incidente. El caso quedó a cargo de las instancias correspondientes para el desarrollo de las investigaciones.