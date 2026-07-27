Ciudad Juárez

Niño fallecido dentro de un auto en Ciudad Juárez es identificado como Sebastián, de cuatro años

El menor fue localizado inconsciente dentro de un vehículo y, pese a los esfuerzos de los rescatistas por reanimarlo, fue declarado sin vida.

Niño fallecido dentro de un auto en Ciudad Juárez es identificado como Sebastián, de cuatro años
Cortesia

Ciudad Juárez, Chihuahua, México.- Sebastián, un niño de cuatro años de edad, fue identificado como el menor que perdió la vida la tarde del domingo tras quedar presuntamente encerrado de manera accidental en un automóvil en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, sus familiares dejaron de verlo durante varios minutos y comenzaron a buscarlo. Poco después, el menor fue localizado inconsciente en el interior de un vehículo, donde aparentemente había permanecido atrapado.

Al percatarse de la situación, sus familiares lo trasladaron de inmediato en un automóvil Toyota con placas del estado de Nuevo México hasta la Estación de Bomberos número 8, ubicada en el cruce de Barranco Azul y Eje Vial Juan Gabriel.

Elementos del Departamento de Rescate iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, tras la valoración correspondiente, se confirmó que Sebastián ya no presentaba signos vitales.

Autoridades investigan el caso

Hasta el momento, las autoridades no han informado las circunstancias precisas del incidente. El caso quedó a cargo de las instancias correspondientes para el desarrollo de las investigaciones.

Tags

Más Artículos

Localizan cadáver enterrado en la colonia Villas del Sur

10 horas ago

Investigan la muerte de un estudiante de secundaria hallado debajo de un puente

10 horas ago

Vecinos de la colonia El Barreal denuncian días sin servicio de energía eléctrica

10 horas ago

Localizan el primer cadáver del mes de agosto en el poniente de Ciudad Juárez

10 horas ago
Publicidad
Back to top button