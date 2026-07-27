Mue.re alcalde de Huamuxtitlán; Fiscalía investiga las circunstancias

Huamuxtitlán, Guerrero. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el fallecimiento del presidente municipal de Huamuxtitlán, Daniel Méndez Flores, e informó que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

De acuerdo con la dependencia, elementos de la Policía Investigadora Ministerial y de Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, recabar evidencias e integrar los indicios que permitan establecer con precisión cómo sucedió el deceso.

Según los primeros testimonios recabados por la Fiscalía, el alcalde presuntamente se encontraba manipulando un arma de fuego cuando esta se accionó de manera accidental, provocándole lesiones que finalmente le causaron la muerte.

La FGE señaló que las investigaciones permanecen abiertas y que será el resultado de las diligencias periciales y ministeriales el que permita confirmar las causas y circunstancias del fallecimiento.

La autoridad aseguró que el caso será esclarecido conforme avancen las investigaciones, las cuales se desarrollan con apego a los procedimientos legales.