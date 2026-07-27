Trabajos de infraestructura

Ciudad Juárez, Chihuahua, México.- La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informó que este jueves 30 de julio iniciará los trabajos de desvío de una línea de agua potable como parte de las obras complementarias para la construcción del puente Paso Las Torres–Talamás Camandari, proyecto a cargo del Gobierno del Estado.

Las maniobras se llevarán a cabo del jueves 30 de julio al domingo 2 de agosto sobre el carril de baja velocidad de la avenida De las Torres, en el cruce con el bulevar Manuel Talamás Camandari, en sentido de sur a norte, por lo que será necesario realizar un cierre temporal de la circulación en ese tramo.

La directora de Operación de la JMAS, ingeniera Paola Moreno, explicó que los trabajos son indispensables para dar continuidad a la construcción del puente y se efectuarán durante cuatro días, en un horario de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

“Iniciamos el jueves 30 de julio y estaremos trabajando durante cuatro días, esperando concluir el domingo 2 de agosto con los trabajos y conexiones necesarias para dejar habilitada la línea de agua potable y que se pueda trabajar en la construcción del puente Paso Las Torres-Talamás Camandari sin ningún inconveniente”, señaló.

La funcionaria exhortó a los automovilistas a tomar precauciones, respetar la señalización preventiva y considerar rutas alternas mientras se desarrollan las maniobras.

De acuerdo con la JMAS, la construcción del puente permitirá agilizar la circulación en uno de los cruces con mayor carga vehicular del suroriente de Ciudad Juárez y reducirá los tiempos de traslado para miles de personas.

La dependencia agradeció la comprensión de la ciudadanía por las molestias temporales que pudieran generarse durante la ejecución de estas obras, las cuales forman parte de un proyecto de infraestructura para mejorar la movilidad en la ciudad.