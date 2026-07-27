Cristian Castro confirma que está ilusionado de nuevo: “Estoy saliendo con alguien”

Puebla, Puebla. El cantante Cristian Castro volvió a colocarse en el centro de la conversación, no solo por el éxito de su concierto en Puebla, sino porque confirmó que está conociendo a una nueva persona, aunque aclaró que la relación aún no es formal.

A su salida del recinto, el intérprete de “Azul” habló con el programa Venga la Alegría y compartió que atraviesa una nueva etapa en su vida sentimental.

“Estoy saliendo con alguien“, expresó el artista, dejando ver que se encuentra ilusionado, aunque precisó que todavía no puede hablar de una novia oficial.

Durante su presentación, Cristian Castro también hizo gala de su característico sentido del humor y bromeó sobre la fama que ha adquirido por sus numerosos romances.

“Algunos me dicen ‘El reloj’. ¿Saben por qué me dicen el reloj? Porque a cualquier muñeca me adapto”, comentó entre risas, desatando las carcajadas del público.

Más tarde, al ser cuestionado sobre si esta nueva conquista lo acompañará en un momento importante de su vida, el cantante explicó que la relación apenas comienza.

“Todavía no es una novia oficial, pero estamos saliendo, está en rumbo”, señaló.

Cuando le preguntaron qué tiene esta mujer que no encontraron sus anteriores parejas, Castro respondió con humor y sin revelar más detalles: “Pues besa muy bien“.

Además de hablar sobre su vida amorosa, el cantante compartió que está a punto de alcanzar una meta personal al concluir sus estudios de preparatoria abierta. Incluso invitó a sus seguidores a acompañarlo en la ceremonia de graduación, programada para el 12 de agosto en la Ciudad de México.

“Los invito a mi graduación. Es un logro muy grande para mí. Va a estar mi madre como madrina de la generación, también voy a cantar durante la entrega de diplomas y estará gran parte de mi familia. Estoy muy contento”, expresó.

El concierto en Puebla se extendió por más de dos horas, durante las cuales Cristian Castro interpretó algunos de los mayores éxitos de su carrera. La velada estuvo marcada por la nostalgia, la música y un anuncio que confirmó que, fuera del escenario, el cantante también vive un momento especial en el amor.