Ciudad de México, México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) reiteró que en México no existe autorización legal para impartir educación bajo modalidades militarizadas, luego de la muerte de Dafne, una adolescente de 13 años ocurrida durante un campamento de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, señaló que ni la dependencia a su cargo ni la Secretaría de la Defensa Nacional autorizan este tipo de esquemas educativos.

“No está autorizada por la ley ningún tipo de educación militarizada. Ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades”, afirmó.

Delgado recordó que corresponde a las autoridades educativas estatales otorgar los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y las autorizaciones para la operación de escuelas, conforme a la Constitución y la Ley General de Educación.

El funcionario sostuvo que este modelo educativo contradice los principios de la Nueva Escuela Mexicana, basada en un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, por lo que la SEP mantiene coordinación con las autoridades de Tamaulipas para atender el caso.

Condena y proceso judicial

La SEP calificó como inadmisible cualquier acto de abuso, violencia o maltrato contra menores y reiteró que no está permitida la prestación del servicio educativo bajo denominaciones militarizadas, militares o castrenses.

Mientras tanto, continuó la audiencia inicial de Dana Yanina “N”, una de las personas imputadas por el caso. Las audiencias de Jorge Luis “N” y “Estrellita” fueron diferidas para el 30 de julio a petición de la defensa.